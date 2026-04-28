Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 нижегородских медработников наградили медалями за помощь бойцам СВО

Церемония прошла на площадке нижегородского Музея СВО и подвигов ее участников.

Источник: Живем в Нижнем

28 апреля сотрудникам нижегородским медицинским организаций вручили награды Центрального комитета Профсоюза работников здравоохранения России. Медики были удостоены наград за работу в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Торжественная церемония прошла на площадке нижегородского Музея СВО и подвигов ее участников. Мероприятие провели в преддверии празднования 81-й годовщины Победы в ВОВ.

Девять нижегородских специалистов награждены медалями «За помощь фронту». Среди них есть водители скорой помощи, медсестры, лаборанты и другие специалисты отрасли здравоохранения. Еще два нижегородских доктора — врач-офтальмолог Городской клинической больницы № 13 Нижнего Новгорода Пётр Никифоров и заведующий отделением хирургии сосудов НИИ-СККБ им. Академика Б. А. Королева Сергей Наумов — удостоены медалей «За самоотверженность и профессионализм».

Ранее мы писали, что родственникам трех погибших на СВО нижегородцев вручили Ордена Мужества.