11 нижегородских медработников наградили медалями за помощь бойцам СВО

28 апреля сотрудникам нижегородским медицинским организаций вручили награды Центрального комитета Профсоюза работников здравоохранения России. Медики были удостоены наград за работу в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Торжественная церемония прошла на площадке нижегородского Музея СВО и подвигов ее участников. Мероприятие провели в преддверии празднования 81-й годовщины Победы в ВОВ.
Девять нижегородских специалистов награждены медалями «За помощь фронту». Среди них есть водители скорой помощи, медсестры, лаборанты и другие специалисты отрасли здравоохранения. Еще два нижегородских доктора — врач-офтальмолог Городской клинической больницы № 13 Нижнего Новгорода Пётр Никифоров и заведующий отделением хирургии сосудов НИИ-СККБ им. Академика Б. А. Королева Сергей Наумов — удостоены медалей «За самоотверженность и профессионализм».
