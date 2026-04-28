11 нижегородских медработников наградили медалями за помощь бойцам СВО

Девять нижегородских специалистов награждены медалями «За помощь фронту». Среди них есть водители скорой помощи, медсестры, лаборанты и другие специалисты отрасли здравоохранения. Еще два нижегородских доктора — врач-офтальмолог Городской клинической больницы № 13 Нижнего Новгорода Пётр Никифоров и заведующий отделением хирургии сосудов НИИ-СККБ им. Академика Б. А. Королева Сергей Наумов — удостоены медалей «За самоотверженность и профессионализм».