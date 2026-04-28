Путин оценил доклад главы Крыма

Путин оценил доклад главы Крыма Аксенова: коротко и по делу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил доклад главы Крыма Сергея Аксенова, отметив, что было коротко и по делу, и пошутив, что такие доклады снижают тревожность.

Глава государства во вторник по видеосвязи открыл новые модульные объекты скорой помощи в российских регионах, в том числе в Крыму. Главврач Симферопольской городской клинической больницы Светлана Солдатенко рассказала, что в новом отделении оптимизирована логистика, что снижает тревожность пациентов.

«Вы сейчас сказали, что организация работы подобным образом снижает тревожность, очень хотелось, чтобы у нас, во-первых, было так по всем направлениям, так оно и будет», — отреагировал президент.

Далее Путин дал слово главе Крыма Аксенову, который кратко поблагодарил президента, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и его команду.

«Спасибо большое, кратко и содержательно. Такие доклады тоже снижают тревожность причем по всем направлениям, так и будем работать», — с улыбкой отметил Путин.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше