МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил доклад главы Крыма Сергея Аксенова, отметив, что было коротко и по делу, и пошутив, что такие доклады снижают тревожность.
Глава государства во вторник по видеосвязи открыл новые модульные объекты скорой помощи в российских регионах, в том числе в Крыму. Главврач Симферопольской городской клинической больницы Светлана Солдатенко рассказала, что в новом отделении оптимизирована логистика, что снижает тревожность пациентов.
«Вы сейчас сказали, что организация работы подобным образом снижает тревожность, очень хотелось, чтобы у нас, во-первых, было так по всем направлениям, так оно и будет», — отреагировал президент.
Далее Путин дал слово главе Крыма Аксенову, который кратко поблагодарил президента, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и его команду.
«Спасибо большое, кратко и содержательно. Такие доклады тоже снижают тревожность причем по всем направлениям, так и будем работать», — с улыбкой отметил Путин.