В Ростовской области начали раздавать георгиевские ленты ко Дню Победы

Жителям Дона напоминают: с георгиевскими лентами нужно обращаться бережно, с уважением. Лучше носить их у сердца: на лацкане пиджака или просто на груди. Завязывать такие ленты можно галочкой, петелькой, простым бантиком или бантиком-восьмеркой. Не рекомендуется носить их на теле ниже локтя, волосах, а также на аксессуарах, обуви, крепить на транспорте.