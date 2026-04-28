В Калининграде на набережной Карбышева утвердили параметры 18-этажного дома

Обнародованы параметры многоквартирного жилого дома, который построят на набережной Генерала Карбышева в Калининграде. Здание будет 18-этажным, его общая площадь — 44619,45 кв. м. Участок площадью 9869 кв. м предназначен для высотной застройки.
Проект включает 484 квартиры и 185 машино-мест. На первых этажах откроют общественные помещения и офисы. Территорию вокруг комплекса сделают открытой для горожан — без заборов и шлагбаумов.
Часть жителей Калининграда выступает против высотной застройки в прибрежной зоне, опасаясь нагрузки на инфраструктуру и потери зелёных насаждений. Экологи требуют компенсационного озеленения. Срок начала строительства пока не объявлен.
Строительством займётся ООО «Специализированный застройщик “Янтарный берег”.