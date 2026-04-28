Главные тренеры ФК «Пари НН» не держатся на посту более года

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» меняет тренеров как перчатки. 28 апреля было объявлено об уходе очередного главного наставника нижегородских футболистов — Алексея Шпилевского. ИА «Время Н» решило напомнить читателям, кто находился у руля команды в последние несколько лет.
До тех пор, пока клуб не выбился в премьер-лигу, в его тренерском составе было меньше пертурбаций.
Так, Дмитрий Черышев руководил командой (тогда она называлась «Нижний Новгород») с июля 2018-го по октябрь 2019 года.
Еще дольше — с октября 2019-го по май 2021 года — пробыл на этом посту Роберт Евдокимов. Он покинул клуб всего за два тура до финиша сезона в ФНЛ. Исполнять обязанности главного тренера доверили Антону Хазову, при котором «Нижний» вышел в РПЛ.
Но пост главного наставника почти сразу же передали известному российскому футболисту Александру Кержакову.
Он проработал в этой должности чуть не менее: 1 июня 2022 года было объявлено, что контракт с ним не продлевают.
Тогда клуб был переименован — в «Пари НН», а новым главным тренером стал Михаил Галактионов. Несмотря на довольно хороший старт в начале сезона, он покинул команду в ноябре 2022 года.
В межсезонку обязанности главного наставника «Пари Нижний Новгород» снова исполнял Антон Хазов, а в начале апреля 2023 года пост главного тренера официально занял Сергей Юран. Тогда команда сумела сохранить прописку в РПЛ. И следующий сезон начала весьма успешно, закрепившись к концу осени в Топ-10 клубов премьер-лиги. Юран даже заявил, что через два года будет бороться за чемпионство.
Однако столько времени ему не дали: весной «Пари НН» выступил крайне неудачно, и место главного тренера снова оказалось вакантным. В начале мая его занял Саша Илич.
Сербский специалист не продержался на своем посту и полугода: в начале октября 2024-го руководство клуба решило с ним расстаться.
Следующий главный тренер ФК «Пари НН» Виктор Ганчаренко проработал в клубе до июня 2025 года. Тогда команда сумела остаться в РПЛ лишь благодаря финансовым проблемам «Химок», которые были выше нижегородцев в турнирной таблице.
Под руководством белорусского специалиста Алексея Шпилевского наш клуб провел 33 матча в РПЛ и Кубке страны — одержал 7 побед, потерпел 22 поражения и 4 раза сыграл вничью.
Сейчас «Пари НН» находится в зоне прямого вылета. Исправлять ситуацию придется уже новому главному тренеру. Возможно, им станет бывший наставник клуба «Лит Энерджи» Вадим Гаранин.