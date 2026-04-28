Главные тренеры ФК «Пари НН» не держатся на посту более года

В межсезонку обязанности главного наставника «Пари Нижний Новгород» снова исполнял Антон Хазов, а в начале апреля 2023 года пост главного тренера официально занял Сергей Юран. Тогда команда сумела сохранить прописку в РПЛ. И следующий сезон начала весьма успешно, закрепившись к концу осени в Топ-10 клубов премьер-лиги. Юран даже заявил, что через два года будет бороться за чемпионство.