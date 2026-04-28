Главные тренеры ФК «Пари НН» не держатся на посту более года

Алексей Шпилевский проработал главным тренером клуба менее 11 месяцев.

Источник: Время

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» меняет тренеров как перчатки. 28 апреля было объявлено об уходе очередного главного наставника нижегородских футболистов — Алексея Шпилевского. ИА «Время Н» решило напомнить читателям, кто находился у руля команды в последние несколько лет.

До тех пор, пока клуб не выбился в премьер-лигу, в его тренерском составе было меньше пертурбаций.

Так, Дмитрий Черышев руководил командой (тогда она называлась «Нижний Новгород») с июля 2018-го по октябрь 2019 года.

Еще дольше — с октября 2019-го по май 2021 года — пробыл на этом посту Роберт Евдокимов. Он покинул клуб всего за два тура до финиша сезона в ФНЛ. Исполнять обязанности главного тренера доверили Антону Хазову, при котором «Нижний» вышел в РПЛ.

Но пост главного наставника почти сразу же передали известному российскому футболисту Александру Кержакову.

Он проработал в этой должности чуть не менее: 1 июня 2022 года было объявлено, что контракт с ним не продлевают.

Тогда клуб был переименован — в «Пари НН», а новым главным тренером стал Михаил Галактионов. Несмотря на довольно хороший старт в начале сезона, он покинул команду в ноябре 2022 года.

В межсезонку обязанности главного наставника «Пари Нижний Новгород» снова исполнял Антон Хазов, а в начале апреля 2023 года пост главного тренера официально занял Сергей Юран. Тогда команда сумела сохранить прописку в РПЛ. И следующий сезон начала весьма успешно, закрепившись к концу осени в Топ-10 клубов премьер-лиги. Юран даже заявил, что через два года будет бороться за чемпионство.

Однако столько времени ему не дали: весной «Пари НН» выступил крайне неудачно, и место главного тренера снова оказалось вакантным. В начале мая его занял Саша Илич.

Сербский специалист не продержался на своем посту и полугода: в начале октября 2024-го руководство клуба решило с ним расстаться.

Следующий главный тренер ФК «Пари НН» Виктор Ганчаренко проработал в клубе до июня 2025 года. Тогда команда сумела остаться в РПЛ лишь благодаря финансовым проблемам «Химок», которые были выше нижегородцев в турнирной таблице.

Под руководством белорусского специалиста Алексея Шпилевского наш клуб провел 33 матча в РПЛ и Кубке страны — одержал 7 побед, потерпел 22 поражения и 4 раза сыграл вничью.

Сейчас «Пари НН» находится в зоне прямого вылета. Исправлять ситуацию придется уже новому главному тренеру. Возможно, им станет бывший наставник клуба «Лит Энерджи» Вадим Гаранин.