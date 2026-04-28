Путин призвал расширять число исследований в рамках неонатального скрининга

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Количество выявляемых заболеваний в рамках неонатального скрининга новорожденных необходимо расширять, заявил президент России Владимир Путин на встрече главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.
«Этот объем (количество исследований в рамках раннего скрининга новорожденных — ред.) нужно расширять», — подчеркнул глава государства.
Мурашко уточнил, что с этого года ранний скрининг новорожденных включает 42 заболевания.
«Фактически без увеличения финансирования», — добавил он.
Путин также обратил внимание на необходимость заниматься скринингом на ранних сроках беременности.