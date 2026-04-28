Как ловили маньяка Бейсова, кусавшего своих жертв

1984 год. Ростов-на-Дону. По городу прокатилась серия жестоких убийств, объединённых одним пугающим почерком — следами зубов на телах жертв. Расследование, в котором переплелись ложные признания, редкие экспертизы и упорство следователей, завершилось лишь в 1987 году.
Это дело вошло в историю в историю криминалистику региона. Как удалось вычислить маньяка Геннадия Бейсова, который который кусал и насиловал девушек, а затем разрывал, а затем душил, выяснил rostov.aif.ru.
72 ранения.
Первым тревожным сигналом стало обнаружение тела 20-летней медсестры Елены Крюковой. Эксперты насчитали на теле 72 повреждения, но в шок их повергли чёткие отпечатки человеческих зубов. Следователи предположили: может, это «фирменный знак», подобно тому как таганрогский маньяк Юрий Цюман оставлял на жертвах чёрные колготки.
Запросили характеристики жильцов. Подозрение пало на квартиру дворника Лидии Большовой, сдававшей комнату инженеру Николаю Зимину.
На допросе женщина написала явку с повинной: якобы Зимин привёл девушку с бутылкой шампанского. В тот вечер, говорит она, на кухне раздались крики «Не надо!», её квартирант схватил гаечный ключ, а затем выкинул тело в окно и отнёс за гаражи.
Дело сочли раскрытым. Но при обыске квартиры стражи порядка нашли бурые пятна на полу и стенах. Зимин объяснил их порезом при ремонте сантехники. Группа крови совпала с кровью Крюковой.
Интеллигентный инженер, член заводского комитета комсомола, на допросе уверял: видит Елену впервые. Тогда решили провести редкую для того времени процедуру — сравнение следов зубов.
«Если их чётко снять и показать эксперту, они смогут установить личность», — говорит старший помощник прокурора Любовь Бородько.
Следствие вспоминало и дело Владимира Саренпя из Владимирской области, который нападал в лесополосе и кусал жертв. Неужели в Ростове завёлся его последователь? К тому же мало ли случаев известно, когда серийные убийцы выглядят в обществе благопристойно?
Допросы продолжились. Зимин написал признание: подозревал хозяйку квартиры в том, что она стирала джинсы убитой и активно оттирала кровь. У Лидии был взрослый сын Иван Большов — высокий, сильный, недавно переехавший из Батайска. Его задержали, сняли зубные слепки.
И в ту же ночь в городе было совершено новое преступление. На Ольгу Семенихину, возвращавшуюся с работы, напал незнакомец. Подкравшись к девушке он задал вопрос: «Можно с нами познакомиться?» А когда она обернулась, мужчина кинулся на неё и впился зубами в шею. Главными подозреваемыми оставались Зимин и Большов. Лидию заподозрили в пособничестве.
Но результаты зубной экспертизы обнулили все версии: челюсть ни одного из подозреваемых не совпадала с отпечатками. Этих троих их отпустили.
И тут новое нападение: возле детского сада «Буратино» отец нашёл сумку дочери — Марины Плаховой. Девушку нашли с множественными укусами и повреждениями. Следствие связало убийство с делом Крюковой: места рядом, почерк тот же.
«Выдвигалась такая версия, что это работает серийный убийца, маньяк», — отмечал следователь прокуратуры Советского района Низами Эрзиманов.
Как вычислить «зубастого монстра»? Пробовали использовать «подставных уток» — переодетых полицейских. Но следующей жертвой стал мужчина. На территории Общества слепых нашли тело Радиона Кравцова, опознанного по найденному портмоне. Кравцова видели с коллегами — Геннадием Бейсовым и Соломиным.
Последний быстро сдал подельника: «Бейсов отправил меня за шампанским, а когда я вернулся, увидел, как он душит девушку».
Сам себя сдал.
Бейсов, рабочий поршневого завода, жил в многолюдной квартире с семьёй. Задерживать решили, когда уйдут жена и ребёнок — опасались, что маньяк возьмёт родных в заложники. Хотели подговорить соседа с просьбой о «заливе водой», но не пришлось: Бейсов сам вышел из дома, направляясь «знакомиться» со следующей жертвой. Увидев показания Соломина, он не стал отпираться.
Сначала удивился, потом согласился показать место убийства Кравцова. Там он начал рассказывать о преступлении как о подвиге, без сожалений.
«Может, хотите ещё в чём-то признаться?» — спросили следователи.
«Могу показать ещё одно место убийства», — гордо ответил Басков.
Сыщики ждали, что он укажет на тело Плаховой, но он привёл их к гаражам, где нашли Елену Крюкову. Он сам себя выдал.
«Он настоящий серийник, ему это нравилось. Множественные травмы: череп, рёбра, позвоночник», — комментирует историк Сергей Кисин.
Осознав, что за три трупа ему грозит расстрел, Бейсов попытался отказаться от признания в убийстве Крюковой. Но было поздно: криминалисты провели повторную сложнейшую экспертизу по следам зубов. Совпадение оказалось стопроцентным.
В 1987 году Геннадий Бейсов, прозванный «Челюстями», был приговорён к смертной казни. Дело, начавшееся с одной трагедии и череды ложных признаний, завершилось благодаря экспетному подходу: именно зубная экспертиза стала неоспоримым доказательством, которое поставило точку в деле ростовского маньяка.