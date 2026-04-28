По прозвищу «Челюсти». Как ловили маньяка Бейсова, кусавшего своих жертв

Допросы продолжились. Зимин написал признание: подозревал хозяйку квартиры в том, что она стирала джинсы убитой и активно оттирала кровь. У Лидии был взрослый сын Иван Большов — высокий, сильный, недавно переехавший из Батайска. Его задержали, сняли зубные слепки. И в ту же ночь в городе было совершено новое преступление. На Ольгу Семенихину, возвращавшуюся с работы, напал незнакомец. Подкравшись к девушке он задал вопрос: «Можно с нами познакомиться?» А когда она обернулась, мужчина кинулся на неё и впился зубами в шею. Главными подозреваемыми оставались Зимин и Большов. Лидию заподозрили в пособничестве. Но результаты зубной экспертизы обнулили все версии: челюсть ни одного из подозреваемых не совпадала с отпечатками. Этих троих их отпустили.