Шквальный ветер ожидается в Пермском крае 29 апреля

Шквальный ветер ожидается в регионе 29 апреля, сообщили в ЦГМС Пермского края.
В среду днём прогнозируется усиление южного ветра, порывы которого будут достигать 15−20 метров в секунду. Это может привести к обрыву линий электропередач, образованию коммунальных аварий и заторов на дорогах, а также к увеличению числа ДТП. Жителей просят не находиться рядом с шаткими конструкциями.
Ночью 29 апреля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха составит от −1 до +4 градусов. Днём будет идти небольшой дождь, столбик термометра окажется на отметках от +6 до +11°С.
30 апреля ночью температура воздуха будет в пределах от −3 до +2°С, а днём ожидается от +6 до +11 градусов. По данным синоптиков, в четверг в регионе прогнозируются небольшие осадки, порывы ветра ослабнут.
