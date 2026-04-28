Шквальный ветер ожидается в Пермском крае 29 апреля

В среду днём прогнозируется усиление южного ветра, порывы которого будут достигать 15−20 метров в секунду. Это может привести к обрыву линий электропередач, образованию коммунальных аварий и заторов на дорогах, а также к увеличению числа ДТП. Жителей просят не находиться рядом с шаткими конструкциями.