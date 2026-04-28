Белстат составил портрет работающих белорусов: где трудятся и сколько лет сотрудникам

Белстат подготовил свежий отчет к Празднику труда и составил портрет работающего белоруса: где трудятся и сколько лет сотрудникам. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Так, по данным Белстата за 2025 год, средний возраст работника в стране составляет около 42,5 года — этот показатель практически одинаков и для женщин, и для мужчин.
Интересно, что частный бизнес привлекает больше людей, чем государственный сектор: в частных компаниях работают 57,1% граждан, а на госпредприятиях — 38%.
В топ-5 самых популярных сфер деятельности вошли:
— Промышленность (здесь занято 23,2% населения).
— Торговля и ремонт транспорта (13,4%).
— Образование (11%).
— Сельское, лесное и рыбное хозяйство (9,9%).
— Медицина и социальные услуги (8,3%).
Предпочтения мужчин и женщин различаются. Сфера услуг остается преимущественно «женской» (более 62% сотрудников), а в производстве, напротив, доминируют мужчины (почти 68%). При этом в общем масштабе экономики соблюдается баланс: женщин и мужчин среди работающих почти поровну.
Большинство работников — это городские жители. Основную массу составляют люди трудоспособного возраста, но и молодежь (до 31 года) активно строит карьеру. Молодые люди составляют около 20% от всех занятых, причем 11% из них уже занимают кресла руководителей.
Согласно последним данным за март 2026 года, всего в экономике Беларуси занято более 4 миллионов 180 тысяч человек.
