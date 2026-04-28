Голосуем за участниц конкурса

Нижний Новгород готовится к яркому событию. «АиФ — Нижний Новгород» в седьмой раз выступает информационным партнёром конкурса красоты и материнства «Миссис Нижний Новгород». Мы продолжаем традицию и предлагаем читателям выбрать победительницу специального титула от редакции.
В 2026 году за корону и почетное звание борются 34 участницы. Эти женщины ломают стереотипы и доказывают, что материнство — это время для карьеры, добрых дел и расцвета.
Возраст участниц конкурса — от 23 до 58 лет, среди них много многодетных мам.
Титул «Миссис “АиФ — Нижний Новгород”» присуждаете вы, читатели nn.aif.ru. Победительницей в этой номинации станет та, кто завоюет ваши сердца и наберет больше всего голосов на нашем сайте. Почувствуйте себя жюри конкурса красоты!
Фотографии участниц можно найти в нашей фотоленте:
Правила голосования таковы: отдать голос за лучшую, на ваш взгляд, конкурсантку можно будет до 12:00 28 мая. Выбор можно сделать на сайте nn.aif.ru в разделе конкурса.
Чтобы отдать свой голос, нужно зарегистрироваться на сайте или пройти авторизацию через соцсети (кнопка с силуэтом в меню). Один пользователь может голосовать раз в сутки. Мы против накруток — если они будут замечены, голоса аннулируются.
Внимание: если у вас включена блокировка рекламы, кнопки авторизации могут работать некорректно.
Итоги голосования мы подведем 28 мая в 12:00 на сайте. На торжественной итоговой церемонии конкурса красоты и материнства «Миссис “АиФ — Нижний Новгород”» получит почётный диплом, а затем журналисты «АиФ» подготовят с красавицей эксклюзивное интервью — его можно будет прочитать в газете и на нашем сайте.
Удачи конкурсанткам!