В Корочанском округе Белгородской области отремонтируют участок дороги

Протяженность отрезка составит более 2 километров.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты отремонтируют участок дороги Белгород — Новый Оскол — Советское — Замостье протяженностью 2,1 км в Корочанском округе Белгородской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.

Обновляемый отрезок проходит через село Замостье. На этом участке дорога идет по главной улице населенного пункта — Заречной. Вдоль нее расположены частные домовладения, поэтому при ремонте особое внимание уделят безопасности и удобству проезда.

В ходе работ планируется заменить дорожное покрытие, укрепить обочины, привести в порядок водопропускные трубы, а также установить новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Всего в Белгородской области в этом году планируют отремонтировать 156,6 км дорог, включая 127,3 км региональных и 29,3 км муниципальных трасс.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.