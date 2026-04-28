В Корочанском округе Белгородской области отремонтируют участок дороги

Специалисты отремонтируют участок дороги Белгород — Новый Оскол — Советское — Замостье протяженностью 2,1 км в Корочанском округе Белгородской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.
Обновляемый отрезок проходит через село Замостье. На этом участке дорога идет по главной улице населенного пункта — Заречной. Вдоль нее расположены частные домовладения, поэтому при ремонте особое внимание уделят безопасности и удобству проезда.
В ходе работ планируется заменить дорожное покрытие, укрепить обочины, привести в порядок водопропускные трубы, а также установить новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Всего в Белгородской области в этом году планируют отремонтировать 156,6 км дорог, включая 127,3 км региональных и 29,3 км муниципальных трасс.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.