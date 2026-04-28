Путин пообещал продолжить все программы развития здравоохранения

В России продолжится реализация всех существующих программ развития системы здравоохранения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Федеральный центр медицины катастроф в Москве, передает «РИА Новости».
«Все программы развития и укрепления здравоохранения в России, безусловно, будут продолжены», — отметил Путин.
В декабре 2025 года президент России утвердил новую стратегию развития здравоохранения в стране. В нее вошли положения о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции, об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, а также об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и курения.
