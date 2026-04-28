Где можно жарить шашлыки без риска получить штраф и что ждет нарушителей

Майские праздники открывают сезон шашлыков. Но прежде чем устанавливать мангал, разжигать костер и доставать шампуры, важно разобраться — где это можно делать, а где нельзя. В каких случаях пикник с шашлыками может больно ударить по карману и сколько составляют штрафы в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».
Где запрещено жарить шашлыки.
Шашлыки — один из символов майских праздников. Это не просто еда, а целый культурный процесс, который рождается из огня, вкусного угощения и душевных разговоров с друзьями. Однако, прежде чем разжигать огонь, надо четко разобраться, где это можно делать, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.
Правила обращения с огнем в России регулирует постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Этот документ обозначает места, где можно, а где нельзя разводить огонь.
Территории, на которых любое разведение огня находится ~под полным запретом~:
* Балконы, лоджии, крыши многоквартирных домов. «В соответствии со статьей 20.4 КоАП любое использование горючих материалов, мангалов или простейших газовых горелок на балконе является серьезным нарушением требований пожарной безопасности и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тыс. рублей», — рассказал Исмаилов.
Кроме того, разжигать костер нельзя при сильном ветре — от 10 м/с.
Сумма штрафов за шашлыки.
Размер административного штрафа дифференцирован в зависимости от правового статуса территории и действующего режима, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов.
Приготовление шашлыков в неположенном месте (в том числе на балконах и во дворах).
При обычных условиях, согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, нарушителям грозит штраф в размере:
* от 5 тыс. до 15 тыс. рублей — для физических лиц;
Причинение ущерба имуществу или здоровью.
Если огонь от мангала вызвал пожар, который нанес ущерб чужому имуществу либо причинил легкий или средней тяжести вред здоровью человека, штрафы составят:
* от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для физических лиц;
Если в результате пожара погиб человек либо его здоровью нанесен тяжкий вред:
* от 1 млн до 2 млн рублей для юридических лиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Согласно ст. 8.32 КоАП РФ, такие нарушения грозят штрафами в размере:
* от 15 тыс. до 30 тыс. рублей — для физических лиц;
В период особого противопожарного режима сумма штрафов возрастает:
* от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для физических лиц;
Уничтожение или повреждение лесных насаждений.
Это нарушение регулирует статья 261 УК РФ.
Если вред лесам был нанесен в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, человеку могут грозить:
* штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей;
Важно помнить и о других штрафах для отдыхающих.
«За нарушение общественного порядка — например, если ваше поведение мешает соседям, — может быть выписан штраф от 500 до 1 тыс. рублей или даже применен административный арест до 15 суток (ст. 20.1 КоАП РФ)», — отметил Исмаил Исмаилов.
Эксперт подчеркивает, что даже в разрешенных для пикников зонах необходимо соблюдать правила безопасности, убирать за собой мусор и тушить угли после использования.
За оставленный после себя мусор — пакеты, бутылки, остатки еды — предусмотрен отдельный штраф по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований) до 3 тыс. рублей для физических лиц.
Где можно жарить шашлыки.
Жарить шашлык в парках и лесопарковых зонах можно только в специально отведенных и оснащенных для этого местах. Они часто оборудованы стационарными мангалами. Использование собственного мангала в специальных зонах, обозначенных табличками, также допускается.
Для приготовления шашлыков во дворе частного дома также установлены некоторые правила и ограничения:
* разрешено использовать только металлический или кирпичный мангал;
За нарушения на частном участке также возможно наложение штрафов, например, в случае жалоб соседей.
Для открытого огня требования еще строже:
* расстояние до построек должно быть не менее 15 метров. Если сжигание в бочке — 7,5 метра;
Куда жаловаться на нарушителей.
Пожаловаться на нарушителей можно разными способами:
* Обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по вашему региону. Для этого позвоните по номеру 101/112 или подайте жалобу через сайт МЧС или «Госуслуги».
В свою очередь, Ярослав Климов обратил внимание, что для фиксации нарушений в 2026 году активно используются цифровые платформы, позволяющие подавать жалобы с фотоверификацией. В Москве это портал «Наш город» и приложение «Москва 24», а в Подмосковье — «Добродел». Мониторинг лесных массивов осуществляется в том числе с помощью беспилотных авиационных систем.