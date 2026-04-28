Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, возобновят в мае

Госохотнадзор: поиски пропавших Усольцевых могут возобновить 20 мая.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся не ранее 20 мая, заявил инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин.

«Сейчас в лесу и на горе — зима зимой, сугробы по колено. Полностью снег сойдет не раньше начала июня. А в отдельных местах он и до конца месяца не растает. Думаю, 20 мая уже можно будет начинать работу» — рассказал Ногин aif.ru.

По словам инспектора, в поисках планируют участвовать Госохотнадзор, а также охотники из близлежащих районов. Ногин отметил, что на данный момент поиски будут бессмысленны и крайне небезопасны.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.