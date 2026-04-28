В Калининградской области откроют еще два травмпункта

Губернатор Алексей Беспрозванных провел 28 апреля встречу с сотрудниками скорой помощи. Медики подняли тему увеличения количества травмпунктов в регионе. Решено открыть новые, сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, к открытию готовятся травмпункты на базе Центральной городской больницы Калининграда и Межрайонной больницы № 1 Пионерского.
Губернатор поручил проработать вопрос запуска новых травмпунктов, например, на востоке области, и доложить о результатах.
«Это важно. Оптимизация этого направления позволит сделать медицинскую помощь жителям региона еще более быстрой, и, как следствие, более качественной», — сказал Алексей Беспрозванных.