Более 80% молодежи верят в самореализацию в России, заявил Чернышенко

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сегодня 83% молодых россиян верят в возможность самореализации в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Они (в частности, известные во всем мире российские ученые и инженеры — ред.) все выбрали служение своей Родине. Это именно то, что их объединяло. И сегодня 83% молодых ребят, таких как вы, делают такой же выбор и верят в возможности самореализации в нашей стране», — сказал Чернышенко в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые».
Он отметил, что сегодня ученые, инженеры, врачи, педагоги, участники специальной военной операции и многие другие вместе трудятся на благо России.
Узнать больше по теме
