Объединенную еврейскую общину Перми возглавил экс-директор «Мостоотряда 123»

В Перми две религиозные еврейские организации приняли решение объединиться. Как сообщает «Новый компаньон», это Местное иудейское религиозное общество и Иудейское религиозное общество (ИРО). На собрании их представители приняли решение избрать объединённый совет, председателем которого стал бывший руководитель «Мостоотряда 123» Александр Фельдман. При этом обе организации сохранятся как отдельные юридические лица. При этом члены объединенной общины намерены совместными силами реставрировать историческое здание синагоги. Начать капитальный ремонт планируется в 2026 году, ориентировочная стоимость работ — около 60 млн руб.