На руднике Бурятии после схода лавины обнаружили еще три тела

На месте схода лавины на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии спасатели обнаружили тела еще трех погибших, сообщает пресс-служба МЧС региона в «Максе».
В 16:42 мск ведомство сообщило об обнаружении двух тел, в 17:21 — еще одного.
В первой половине дня 28 апреля МЧС сообщало об извлечении первого тела после схода лавины. Всего под снегом оказались девять человек — рабочие, расчищавшие технологическую дорогу. Трое смогли выбраться самостоятельно, еще шестеро оставались под завалами.
К месту направлен вертолет Ми-8 для проведения поисково-спасательных работ.
Прокуратура уточнила ранее, что снег сошел на компрессорную станцию на территории промышленной площадки штольни № 90 участка ПГУ-1. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
