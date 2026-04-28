Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На руднике Бурятии после схода лавины обнаружили еще три тела

На месте схода лавины на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии спасатели обнаружили тела еще трех погибших, сообщает пресс-служба МЧС региона в «Максе».

Источник: РБК

В 16:42 мск ведомство сообщило об обнаружении двух тел, в 17:21 — еще одного.

В первой половине дня 28 апреля МЧС сообщало об извлечении первого тела после схода лавины. Всего под снегом оказались девять человек — рабочие, расчищавшие технологическую дорогу. Трое смогли выбраться самостоятельно, еще шестеро оставались под завалами.

К месту направлен вертолет Ми-8 для проведения поисково-спасательных работ.

Прокуратура уточнила ранее, что снег сошел на компрессорную станцию на территории промышленной площадки штольни № 90 участка ПГУ-1. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».