На руднике Бурятии после схода лавины обнаружили еще три тела

Прокуратура уточнила ранее, что снег сошел на компрессорную станцию на территории промышленной площадки штольни № 90 участка ПГУ-1. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.