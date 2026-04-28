Калининградского таможенника осудили за посредничество в получении взяток

Он приговорён к 3 годам лишения свободы.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области бывший сотрудник таможни осужден за коррупционное преступление. Об этом во вторник. 28 апреля, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ведущего инспектора отдела таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Чернышевское. Он признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Суд установил, что с апреля 2022 года по октябрь 2023 года мужчина получал денежные средства от коллег и передавал их начальнику таможенного поста в качестве взяток за общее покровительство и попустительство по службе. Сумма превысила 11,5 млн рублей.

Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовные дела в отношении соучастников в настоящее время рассматриваются в суде.

В марте 2024 года в Калининградской области по обвинению в получении взяток арестованы начальник таможенного поста Чернышевское и двое его подчинённых.

