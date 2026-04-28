Россияне смогут рассказать о своих достижениях и инициативах в интернете

Стартовал приём заявок на ХII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2026» (14+). Он ежегодно проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Принять участие в состязании могут пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью всех возрастов. Главная задача участников — научиться работать на компьютере и в интернете самостоятельно или на специализированных компьютерных курсах и рассказать о своих достижениях в конкурсной работе.
Тексты принимаются в нескольких номинациях: «Мои интернет-достижения», «Моя интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Я волонтер!». Отдельная номинация — «Авторские методики преподавания» — в этом году предусмотрена для преподавателей.
Организаторами творческого состязания выступают «Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР). Приём заявок проводится с 28 апреля по 27 октября 2026 года.
Специальная комиссия будет оценивать работы, а затем подведёт итоги с 27 октября по 10 ноября 2026 года.