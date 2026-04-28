Воронежские «Минудобрения» уличили в монопольно высоких ценах

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области установило, что АО «Минудобрения», являясь единственным поставщиком углекислого газа в регионе, необоснованно завысило стоимость сырья для ООО «Лабиринт». С апреля 2025 года цена ресурса выросла на 36%, что значительно превысило уровень инфляции и отраслевые показатели, сообщили в ведомстве.