Смертельный инстинкт! Зачем пермские волонтёры спасают жаб

Весна в Пермском крае — это не только капель, субботники и первые проталины. На Липовой горе, прямо на границе асфальтовой дороги и закрытой территории «Биомеда», разворачивается драма, которую местные волонтёры называют «кожаной дорогой». Пока одни горожане насмешливо спрашивают спасателей: «Что, никого сегодня не спасли?», десятки, а точнее уже сотни добровольцев каждый день встают на защиту серой жабы. Для чего в Перми работает «Жабий патруль» — в материале сайта perm.aif.ru.
«Они существовали здесь многие тысячи лет».
Тысячи лет серые жабы мигрировали по одному и тому же маршруту: из зимовальных убежищ на суше в водоёмы для размножения. Но пришёл человек, который построил глухой забор и проложил асфальт. Пруд, куда так стремятся жабы, оказался на закрытой территории предприятия «Биомед».
Кандидат биологических наук, доцент ПГГПУ Николай Четанов, который курирует научную часть операции, поясняет эту трагедию с профессиональной грустью. Он занимается рептилиями и амфибиями уже 25 лет.
«Из-за вмешательства человека естественные пути миграции жаб в настоящее время в значительной мере нарушены. Ситуация на Липовой горе является знаковой, чётко отражающей современные реалии. Они существовали здесь многие тысячи лет, а сейчас не могут пройти до своего водоёма и, соответственно, гибнут», — рассказал сайту perm.aif.ru Николай.
Учёный также отмечает, что жабы не виноваты в своей медлительности. Покровительственная окраска делает их практически невидимыми на сером асфальте. Водители их просто не замечают. Важно отметить, что амфибии мигрируют не в одиночку.
«Особенность жаб ещё и в том, что они часто перемещаются вдвоём. Если пара уже сложилась, на самке сидит самец. И под колесами гибнет сразу две особи, готовая репродуктивная семья», — поделилась с perm.aif.ru Юлия Хохлова, заместитель председателя Пермского отделения Всероссийского общества охраны природы.
«Это не просто жабы, это врачи леса».
Многие искренне не понимают: зачем вообще спасать этих «скользких и отвратительных» созданий? Прохожие нередко насмехаются над волонтёрами.
«Мы привыкли воспринимать жаб как что-то малозначимое, неинтересное, страшное или отвратительное, но это важная часть экосистемы. Они занимаются регуляцией численности беспозвоночных. Если мы дадим им исчезнуть, неизвестно, как это повлияет на окружающую среду. Однозначно негативно», — говорит Николай Четанов.
Оказывается, серая жаба — это природный доктор. В отличие от стереотипного образа из народных поверий, она не приносит бородавки, а уничтожает вредителей.
«Они поедают большое количество насекомых и голых слизней. Многие из этих беспозвоночных являются вредителями сельского хозяйства. А сами серые жабы — это пищевая основа для многих видов птиц. Вычеркивая это маленькое звено, мы можем разорвать саму работу экосистемы. Это не просто жабы, это врачи леса», — подчёркивает учёный.
В прошлом году с помощью «Жабьего патруля» было спасено около 10 000 особей. Это колоссальная цифра, которая указывает на очень большую популяцию. По словам эксперта, если бы половина из них погибла, это был бы серьёзный удар для окружающей среды.
Почему жабам не нужна помощь на обратном пути.
Возвращаются амфибии в места зимования самостоятельно. Анатолий Степнов, студент 3 курса кафедры зоологии позвоночных и экологии биологического факультета ПГНИУ, объяснил почему.
По словам молодого человека, на то есть несколько веских причин. Первая и главная — массовость явления.
«Это не такое массовое явление, как миграция в период размножения. Жабы могут откладывать икру в разное время и, соответственно, в разное время покидать водоём», — объясняет сайту perm.aif.ru Анатолий.
Вторая причина — поведение самих водителей и особенности освещения.
«Жабы — преимущественно сумеречные животные, а машин в том месте, я не думаю, что много в это время», — рассуждает студент.
Третье и самое важное обстоятельство — география препятствий, точнее, их отсутствие по дороге обратно. Внутри «Биомеда» проезжей части нет, а когда они находят выход с территории, то спокойно убегают в открытый лес.
Инженерная мысль против «жабьего тупика».
Раньше проблема решалась методом «ручного сбора»: увидел жабу на дороге — переложил в траву. Но с годами барьер стал непреодолимым. Надежда Баглей, координатор проекта «Сад Соловьёв», помнит, как все менялось.
«В прежние времена был лёгонький заборчик, они под него подлезали. Затем забор стал мощным, плотным, до самого низа. Жабам просто стало невозможно проходить, а количество погибших зашкаливало. Дорога смерти, “кожаная дорога” — вот такие названия были», — рассказала perm.aif.ru Надежда.
В этом году подход стал научным. По совету Николая Четанова волонтёры установили систему ловушек, которую герпетологи используют по всему миру уже много лет. Вдоль обочины вкопали обычные десятилитровые вёдра и натянули полиэтиленовую плёнку на колышках. Эта плёнка становится стеной.
«Они не могут сообразить, что вот там светится отверстие, через него можно пролезть. У них головной мозг слабо развит. И вот они здесь будут туда-сюда бегать, накапливаться у заборчика в ведре. Ведро на десять литров для жабы однозначно не травмоопасно. Внутри оно достаточно гладкое», — с улыбкой объясняет Николай Четанов.
Если не оставлять жаб там на неделю, это совершенно безопасно. Это стандартная отработанная методика у биологов.
Комьюнити в резиновых сапогах.
Самое удивительное в этой истории — люди. Когда объявили набор волонтёров, откликнулось невероятное количество пермяков.
«Записалось уже больше 300 человек в помощники. Это очень классно. Нам теперь нужно распределить их так, чтобы не получилось, что в солнечные выходные народу много, а рано утром в девять утра никого нет», — говорит Надежда Баглей.
У волонтёров есть общий чат, который превратился в отдельное комьюнити. У этого сообщества уже есть свои традиции, свой сленг и свои «жабоновости». Каждый день спасатели жаб делятся фото и видео с дежурств, обсуждают погоду и рассказывают новичкам об особенностях амфибий.
Однако важно понимать, что волонтёрство — это тяжёлый труд.
«Трудно, потому что на какое-то время все свои дела нужно откладывать в сторону. Идеальная картинка предполагает, что дежурить надо с раннего утра и до позднего вечера. В прошлом году активисты работали на износ», — вспоминает Надежда Баглей.
В этом году волонтёры попытались разделить ответственность между командами, но суть остаётся прежней: нужно собрать жаб, посчитать, взвесить, записать данные. После этих процедур их можно выпускать на территории «Биомеда».
«Рассчитываем сдвинуть забор».
Жабам на Липовой горе помогают уже порядка 10 лет. Надежда Баглей поделилась планами на будущее.
«Мы рассчитываем, что забор отодвинут. Но это всё сложно. Этим занимается Минприроды и Прокуратура. Вероятно, будет через суд. Мы рассчитывали, что это случится уже к этой весне, но пока точно так же, как и в прошлые разы будем руками переносить. Потом надеемся, что забор сдвинется, а под дорогой появится инженерное сооружение под названием “Экодуг”, и жабки уже сами спокойно будут переползать без препятствий. И тогда наши дежурства будут не нужны», — заключила Надежда.