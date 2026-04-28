Жильё в Калининграде дают тем, кто встал в очередь 50 лет назад

Калининградцы, вставшие на учёт десятки лет назад, могут получить комнаты в коммунальных квартирах. Об этом сообщил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов мэрии Сергей Радковский на оперативном совещании во вторник, 28 апреля.
Всего в очереди на улучшение жилищных условий в городе состоят более 13 тысяч семей. Жильё предоставляют по мере его появления — в основном из вторичного фонда, который предварительно приводят в порядок.
Часть помещений — это комнаты в коммунальных квартирах. В первую очередь их предлагают тем, кто уже живёт в этих квартирах и признан нуждающимся. Если таких жильцов нет, информацию о свободных комнатах публикуют на сайте администрации, после чего их могут получить другие очередники из тех, кто ближе к началу списка.
«В настоящее время жилые помещения предоставляются гражданам, которые встали на учёт в конце 1970-х годов», — отметил Радковский.
По данным мэрии, в 2025 году по договорам соцнайма выдали 10 жилых помещений: шесть квартир и четыре комнаты. В 2026-м планируют предоставить 35 помещений, из них 20 — это комнаты в коммуналках.
Каким условиям должны соответствовать нуждающиеся, читайте в материале «Клопс».