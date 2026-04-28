В лабораторию липецкого клинического центра поступило новое медоборудование

Новый автоматический биохимический анализатор поступил в лабораторию Липецкого областного клинического центра, сообщили в управлении информационной политики Липецкой области. Оснащение медучреждений новым современным оборудованием соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Аппарат уже введен в эксплуатацию: он подключен к региональной системе и ежедневно используется для проведения исследований. Отмечается, что новый анализатор сочетает высокую производительность и точность — выполняет до 600 тестов в час и позволяет одновременно загружать до 96 проб жидкостей.
Появление аппарата — часть комплексного обновления лаборатории. Так, там уже сформировали полный набор техники: четыре биохимических анализатора, а также гематологический, иммуноферментный и другое оборудование.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.