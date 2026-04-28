Алексей Беспрозванных вручил сотрудникам скорой помощи Калининградской области ключи от двух реанимобилей

Во вторник, 28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи России губернатор Алексей Беспрозванных посетил Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области. Там он вручил благодарственные письма и награды к 80-летию Калининградской области, а ключи от двух новых реанимационных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что одна из главных задач на сегодня — продолжение обновления автопарка и укрепление штата сотрудников.
В регионе бригады скорой помощи совершают ежедневно от 900 до 1300 выездов, в том числе в отдаленные районы.