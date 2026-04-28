Число студентов-медиков на целевом обучении в Прикамье выросло в 1,6 раза

За шесть лет в Пермском крае увеличилось число студентов-целевиков на медицинских специальностях в 1,6 раза. В прошлом году такие договоры были заключены на 97% мест. По данным краевого минздрава, это один из самых высоких показателей среди регионов России. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, с 2020 года количество врачей-выпускников, трудоустраивающихся в государственные медучреждения, увеличилось в 3,5 раза.