В ГД предложили продлевать социальную помощь инвалидам после 18 лет

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили сохранить право на бесплатное социальное обслуживание на дому, при установленных ограничениях жизнедеятельности инвалидов даже после совершеннолетия.
По словам депутатов, в настоящее время семьи, воспитывающие детей-инвалидов, сталкиваются с риском того, что при достижении ребенком 18 лет бесплатная помощь на дому может быть утрачена или сокращена, несмотря на то что объективная потребность в постоянном уходе и сопровождении никуда не исчезает.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 442-ФЗ, предусмотрев, что при достижении совершеннолетия инвалид не теряет автоматически право на бесплатное социальное обслуживание на дому, если у него имеются установленные ограничения жизнедеятельности и подтвержденная потребность в постоянном уходе», — сказано в обращении.
Парламентарии предложили закрепить на федеральном уровне, что переход из детской системы во взрослую должен происходить без перерыва в помощи, а право на бесплатное обслуживание на дому в таких случаях не должно ставиться в зависимость только от среднедушевого дохода, регионального порога и места проживания.
Принятие инициативы, по мнению авторов, позволит обеспечить непрерывность помощи для инвалидов, достигших 18 лет, снизит нагрузку на семьи, устранит региональное неравенство в одной из наиболее чувствительных сфер социальной поддержки и сделает систему социального обслуживания более справедливой и предсказуемой для граждан.