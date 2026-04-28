Нижегородец подрался с неприятелем и попытался задавить его насмерть

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор мужчине, который попытался задавить насмерть неприятеля после драки. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуре.
Случай произошел в мае 2025 года в Канавинском районе. Меду подсудимым и потерпевшим произошел конфликт на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений. Затем ссора переросла в драку. После стычки подсудимый сел в припаркованный «ЭВОЛЮТ I-PRO» и поехал по улице Советской.
На проезжей части улицы Ивана Романова нижегородец увидел своего неприятеля и решил убить его. Мужчина наехал на потерпевшего передней правой стороной автомобиля.
«Посчитав что причиненный потерпевшему вред здоровью неминуемо повлечет его смерть, мужчина скрылся с места происшествия», — отметили в ведомстве.
К счастью, пострадавшему оказали необходимую медпомощь. По данному факту было возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство». Нижегородца приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также потерпевшему был возмещен моральный вред в сумме 550 тыс. рублей.
