Бронированную «скорую» из Нижнего Новгорода показали Владимиру Путину

Машина скорой помощи разработана специально для работы в приграничной зоне.

Президенту России Владимиру Путину представили образец бронированной машины скорой помощи, разработанный в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ТАСС.

Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф. Во время визита он посетил выставку с образцами отечественной техники. Машина скорой помощи разработана специально для работы в приграничной зоне.

Транспорт оснащен бронированием третьего класса. Этого достаточно, чтобы сохранить жизни медперсоналу и пациенту. Машины уже показали себя в действии. За последние два месяца на них было совершено пять атак, в результате которых никто не пострадал.