В Казани Рустам Минниханов и Игорь Крутой обсудили подготовку «Новой волны»

Во вторник, 28 апреля, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с композитором, основателем конкурса «Новая волна» Игорем Крутым. Столица республики готовится второй раз подряд принять международный конкурс-фестиваль.
Минниханов и Крутой во время встречи обсудили ряд вопросов по подготовке и проведению «Новой волны» в Казани, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
Для справки, «Новая волна» проводится с 2002 года. Цель конкурса — выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей, развитие международного культурного обмена.
До 2014 года музыкальный конкурс на постоянной основе проводился в Юрмале, с 2015 по 2019 годы — в Сочи, а в 2021 и 2024 годах — на федеральной территории «Сириус».