В Казани Рустам Минниханов и Игорь Крутой обсудили подготовку «Новой волны»

Престижный музыкальный конкурс будет проводиться в столице Татарстана второй раз подряд.

Источник: rais.tatarstan.ru

Во вторник, 28 апреля, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с композитором, основателем конкурса «Новая волна» Игорем Крутым. Столица республики готовится второй раз подряд принять международный конкурс-фестиваль.

Минниханов и Крутой во время встречи обсудили ряд вопросов по подготовке и проведению «Новой волны» в Казани, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Для справки, «Новая волна» проводится с 2002 года. Цель конкурса — выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей, развитие международного культурного обмена.

До 2014 года музыкальный конкурс на постоянной основе проводился в Юрмале, с 2015 по 2019 годы — в Сочи, а в 2021 и 2024 годах — на федеральной территории «Сириус».

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше