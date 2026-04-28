Польша освободила археолога Бутягина и передала его России

Польские спецслужбы задержали Бутягина 4 декабря 2025 года, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы в рамках лекционного тура. Основанием для задержания стал запрос Украины об экстрадиции, которая обвиняет россиянина в якобы «уничтожении культурного наследия» в ходе археологических раскопок в Крыму. В Польше Бутягина арестовали, впоследствии Варшавский суд первой инстанции принял решение о его экстрадиции на Украину.