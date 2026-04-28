За первые 30 секунд калининградцы подали 1 600 заявок в детские лагеря — Дятлова

За 12 минут набралось более 6,8 тысячи заявлений.

Источник: Клопс.ru

Калининградцы подали тысячи заявок в детские лагеря уже в первые секунды после старта записи. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

По её словам, система испытала серьёзную нагрузку в момент открытия бронирования.

«У нас прямо в десять утра на сайте было авторизовано более трёх с половиной тысяч пользователей. И в первые 30 секунд было подано 1 600 заявок», — рассказала Дятлова.

Интерес к путёвкам оказался настолько высоким, что всего за 12 минут количество заявлений выросло в несколько раз.

«Когда прошло 12 минут, было подано уже более 6 800 заявок обычных и 700 заявок первоочередных», — уточнила глава администрации.

Несмотря на нагрузку, система справилась. Власти уже увидели узкие места и планируют доработать программное обеспечение к следующим кампаниям.

Лето у российских школьников будет длиться 97 дней. Более подробно о том, где можно отдохнуть и сколько это будет стоить, читайте в подборке «Клопс».