В Калининграде экс-замглавы отдела ФКР осудили за совершение коммерческого подкупа

Подсудимая признала свою вину частично. Тем не менее суд квалифицировал её действия по ч. 8 ст. 204 УК РФ как коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере. Приговором Центрального районного суда ей назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 4 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа 1 080 000 рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационного-распорядительных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях в сфере строительства и архитектуры, на срок 2 года. Кроме того, на основании ст. ст. 104.1, 104.2 УК РФ суд постановил конфисковать у Б. в доход государства денежные средства, соответствующие сумме коммерческого подкупа в размере 1 080 000 рублей.