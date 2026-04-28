Нижегородских медиков наградили за помощь бойцам СВО

Торжественная церемония прошла в преддверии Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области отметили медиков, которые помогали бойцам СВО и участвовали в гуманитарных миссиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

28 апреля сотрудникам региональных медицинских учреждений вручили награды Центрального комитета Профсоюза работников здравоохранения России. Девять специалистов получили медали «За помощь фронту», еще двое — «За самоотверженность и профессионализм».

Среди награждённых — водители скорой помощи, медсёстры, лаборанты и врачи. Отдельно отметили офтальмолога городской клинической больницы № 13 Петра Никифорова и заведующего сосудистой хирургией НИИ-СККБ имени академика Королёва Сергея Наумова.

Церемония прошла в Музее истории СВО и подвигов её участников. В ней приняли участие представители медицинского сообщества и профсоюза.

Как подчеркнули организаторы, награды получили те, кто работал в ДНР и ЛНР, спасал жизни на передовой и помогал собирать гуманитарную помощь. По словам участников, нижегородские медики не раз доказывали свою готовность работать в самых сложных условиях — от пандемии до зоны боевых действий.