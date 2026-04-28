Цены на жилплощади в новостройках Ростова выросли почти на 12% за год

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону в первом квартале 2026 года достигла 153,8 тысячи рублей. Показатель за год вырос на 11,9% (за такой же период 2025 года «квадрат» стоил в среднем 137,4 тысячи рублей). Об этом со ссылкой на данные аналитической системы сообщает сайт domostroydon.ru.
В течение трех месяцев цены менялись. В частности, в январе квадратный метр продавался по 153,6 тысячи рублей, в феврале — по 155,1 тысячи рублей, а в марте стоимость снизилась до 152,7 тысячи рублей. Примерно такая же ситуация наблюдалась и год назад.
Также в публикации сообщают, что объем предложения вырос на 5% и превысил 54 тысячи квартир. Основной скачок пришелся на февраль, когда количество непроданных площадей увеличилось на 5,3% по сравнению с январем. Всего за первый квартал 2026 года предложение увеличилось на 6,8%, а в абсолютных цифрах достигло 55,6 тысячи на конец марта.
