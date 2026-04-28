В Калининграде задержаны участники ОПГ, которые использовали знаки известных брендов алкоголя и зарабатывали миллионы

В Калининграде участники организованной преступной группы уличены в использовании чужого товарного знака — обозначений известных брендов алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
ОПГ, которая занималась продажей спиртного сомнительного происхождения, задержали еще в январе. Тогда изъяли более 24 тонн спирта, свыше 600 литров готовой продукции, тара с этикетками, производственное оборудование, порядка 2,5 тысячи пачек сигарет без маркировки.
Еще двое калининградцев, которые причастны к противоправной деятельности, установлены позже — выяснилось, что они использовали логотипы известных брендов. Материальный ущерб, причиненный правообладателям, превысил 1,6 миллиона рублей.
Заведено уголовное дело.