В ГД внесли законопроект о создании реестра домашних животных

Речь идет о законопроекте, который был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной в сентябре 2025 года. Предлагается внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленные на введение маркирования и учета домашних животных, в том числе, установление обязательного маркирования и учета отдельных видов домашних животных, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ.