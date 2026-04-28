В ГД внесли законопроект о создании реестра домашних животных

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обязав владельцев домашних животных регистрировать и маркировать своих питомцев. Предполагается, что сведения о питомцах будут размещаться в специальном реестре домашних животных. Согласно законопроекту, перечень видов животных, подлежащих маркированию и регистрации, будет определен правительством РФ.
«Принятие проекта федерального закона позволит создать единый реестр домашних животных Российской Федерации, что позволит упростить поиск владельца животного в случае его потери или установление принадлежности животного конкретному лицу в случае причинения животным ущерба третьим лицам», — говорится в пояснительной записке.
Как отмечается в заключении правительства РФ, ранее кабмином уже был поддержан при условии доработки другой законопроект, предусматривающий осуществление учета и маркирования домашних животных. «В связи с этим дальнейшую работу по данному вопросу целесообразно продолжить в рамках рассмотрения указанного проекта федерального закона», — следует из документа.
Речь идет о законопроекте, который был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной в сентябре 2025 года. Предлагается внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленные на введение маркирования и учета домашних животных, в том числе, установление обязательного маркирования и учета отдельных видов домашних животных, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ.
Указанный законопроект был ранее рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.