Ростовский Соцфонд выдал 2700 путевок в санатории с начала года

С начала 2026 года отделение Социального фонда России (СФР) по Ростовской области предоставило 2 700 путёвок на санаторно‑курортное лечение. На реализацию этой меры социальной поддержки направлено почти 186,5 млн рублей, сообщает пресс‑служба Соцфонда.
Право на получение путёвки имеют федеральные льготники при условии, что они не отказались от набора социальных услуг в пользу денежных выплат. К числу льготников относятся: граждане с инвалидностью (в т. ч. дети‑инвалиды); ветераны боевых действий; члены семей погибших ветеранов боевых действий; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
Продолжительность санаторно‑курортного лечения различается в зависимости от категории получателя: для детей с инвалидностью — 21 день; для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней; для всех остальных категорий льготников — 18 дней.
Выбор санатория осуществляется на основании рекомендаций лечащего врача и решения врачебной комиссии.