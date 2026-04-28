В Приморье решили сделать ставку на общественный транспорт

В столице Приморского края, а также в других округах региона автобусные перевозки решено сделать преимущественно муниципальными. Об этом на общественном форуме во Владивостоке сообщил губернатор Олег Кожемяко. Поставлена цель, чтобы уже через несколько лет не менее 90 процентов внутригородских и внутрирайонных перевозок осуществляли муниципальные транспортные предприятия.
Причина — постоянные жалобы граждан на нарушение графиков движения. Вечером даже в краевом центре сложно дождаться автобуса. Как только пассажиропоток падает — частник сходит с рейса.
Кроме того, по словам губернатора, есть большие проблемы с прозрачностью ценообразования в частных транспортных компаниях.
— Мы ежегодно доплачиваем им из краевого бюджета по 600 миллионов рублей, компенсируя разницу в цене, чтобы общественный транспорт оставался доступен людям, — заявил Олег Кожемяко.
При этом с 1 января 2026 года стоимость проезда в автобусах столицы края составляет 60 рублей — при оплате наличными, 51 рубль — при оплате банковской картой и 45 рублей — при оплате транспортной и региональной социальной картой. Однако и эти цифры частные предприятия не устраивают.
Штрафы за нарушение графика движения частных перевозчиков не пугают: прибыль все перекроет, уверены такие бизнесмены.
В общественном транспорте Приморья много лет правила неразбериха и «черный нал». Сейчас ситуация улучшилась. Та же мэрия Владивостока обновляет и расширяет муниципальный автопарк, как и количество маршрутов. Резко ужесточился контроль за частниками. Спасибо системе ГЛОНАСC. Будем справедливы, есть в городе и крае и вполне ответственные перевозчики, которые дорожат своей репутацией. Но отголоски дикой вольницы в этой сфере дают о себе знать и сегодня. Штрафы отдельных бизнесменов не пугают. Прибыль все перекроет. И если еще лет десять назад с движением автобусов без соблюдения графика еще как-то мирились, а отсутствие машин на линии в вечернее время воспринималось почти как должное, то сейчас уже всем понятно, что современный город не может себе это позволить.
— Я живу в отдаленном микрорайоне Емар. Нас обслуживает компания, водители которой, похоже, сами себе хозяева, — рассказывает жительница города Татьяна Гладышева. — Автобусов у них считаные единицы, да и то на маршрут выходит едва половина. Утром отсюда если и можно уехать, то только если пассажиры залезут на головы друг другу. Примерно так же мы возвращаемся вечером домой. Если вообще автобусы пойдут. После 19.00 точно шансов увидеть автобус нет. Водители без конца разговаривают по телефону, могут спокойно остановиться, высадить пассажиров посреди леса, дескать, поломка, и поехать по своим делам.
Конечно, о таких перевозчиках властям хорошо известно и от них стараются побыстрее избавиться. Но форсировать этот процесс трудно. Далеко не все маршруты прибыльны, и из желающих обслуживать такие очереди не выстраиваются. А техники муниципального предприятия на все кризисные точки еще не хватает, хотя парк пополняется постоянно. Поторопившись, можно вообще оставить людей без транспорта. Плюс еще остро стоит вопрос с водителями. Муниципальное предприятие «ВПОПАТ-1» уже выплачивает вполне конкурентные зарплаты и само готовит кадры, но тут нужно время.
В целом же решение усилить муниципальную составляющую в этой сфере приморцы поддерживают. Хотя понятно, что дело это непростое и весьма дорогое. А некоторым оно кажется и вовсе неподъемным.
— О таких планах от наших властей слышал не раз. И даже попытки были их реализовать. Но пока есть что есть, — делится мнением руководитель частной компании-перевозчика Владимир Романов. — Во Владивостоке с его возможностями такое еще допустимо, но как быть в крае? Надо закупать ежегодно десятки машин. Нужны технические базы по всему краю. А где столько водителей они возьмут? Это все нереально навесить на муниципальные предприятия, убрав частников.
Как вам это?
Михаил Кругликов, транспортный аналитик:
— Если говорить о Ростове-на-Дону, где значима доля и бизнеса, и города, то работа общественного транспорта скорее не удовлетворяет горожан. В то же время я бы оценил работу муниципалов в городе как более ответственную: по крайней мере, я не слышал, чтобы они совсем забросили какой-то маршрут, как это делают коммерсанты.
Олег Ненилин, заместитель председателя муниципалитета Ярославля:
— Считаю оптимальной модель, при которой перевозки осуществляет частник, а муниципальные (государственные) структуры занимаются управлением процессами — диспетчеризация, маршрутизация, инфраструктура, прием оплаты. Поэтому считаю очень грамотной идею создания совместных в части капитала компаний, как наш «Транспорт Ярославии», — она управляется бизнесом, но государство имеет возможность влиять через акционерный капитал.
Алексей Сидоров, председатель комитета по транспорту исполкома Казани:
— Мы всегда выступали за то, чтобы в сфере пассажирских перевозок был паритет между частными и муниципальными предприятиями. Другое дело, что частным перевозчикам все сложнее удержаться на рынке из-за комплекса проблем. За последние пять лет в Казани с рынка ушли восемь частных компаний. Их маршруты в итоге после торгов передаются МУПам.
Подготовили Сергей Семенов, Александр Шиханов, Олег Корякин.