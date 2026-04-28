В Приморье решили сделать ставку на общественный транспорт

В общественном транспорте Приморья много лет правила неразбериха и «черный нал». Сейчас ситуация улучшилась. Та же мэрия Владивостока обновляет и расширяет муниципальный автопарк, как и количество маршрутов. Резко ужесточился контроль за частниками. Спасибо системе ГЛОНАСC. Будем справедливы, есть в городе и крае и вполне ответственные перевозчики, которые дорожат своей репутацией. Но отголоски дикой вольницы в этой сфере дают о себе знать и сегодня. Штрафы отдельных бизнесменов не пугают. Прибыль все перекроет. И если еще лет десять назад с движением автобусов без соблюдения графика еще как-то мирились, а отсутствие машин на линии в вечернее время воспринималось почти как должное, то сейчас уже всем понятно, что современный город не может себе это позволить.