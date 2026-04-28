В России набирает обороты деятельность по повышению роли отца в воспитании детей

В Нижегородской области создадут систему консультирования отцов. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин. Он призвал мужчин «быть защитниками своих женщин, а не инфантильными эгоистами».
«Настоящий мужчина готов брать на себя ответственность и проявлять заботу. Только в союзе с надежным спутником жизни женщина может полноценно реализовать себя как мама. В такой семье растут счастливые дети, которые видят правильную модель отношений», — заявил губернатор.
По его мнению, создание гармоничной и здоровой семьи невозможно без вовлеченного участия мужчины. «Будем прорабатывать варианты психологической и социальной работы с будущими папами», — пообещал Глеб Никитин.
Напомним, в конце прошлого года поддержать отцовство призвал президент страны. В частности, он указал на необходимость участия мужчины в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и ведении здорового образа жизни для сохранения репродуктивного здоровья.
Современная роль отца в жизни ребенка не исчерпывается материальными вложениями.
Активное участие отца в жизни семьи идет на пользу всем ее членам и сказывается на успешности детей в их взрослой жизни, уверен психолог Илья Шамин. «Современная роль отца в жизни ребенка не исчерпывается материальными вложениями. Более того, в XXI веке, когда женщинам доступны все способы заработка и социальной и личностной реализации, отцам предоставляется возможность перерасти свою когда-то привычную роль», — отметил специалист.
По мнению психолога, сложность состоит в том, что сейчас отцами становятся представители поколения, которое уже знает о важности отца в жизни ребенка, но слабо представляет себе инструменты реализации себя в отцовстве.
«Раньше отцы традиционно учили детей определенным навыкам, применимым к материальному миру: что-то смастерить, починить, собрать, — объясняет Шамин. — Сейчас важнее становится передать детям особенности устойчивости в меняющемся мире».
Работа над повышением значимости роли отца в семье и воспитании детей идет уже давно. В России несколько лет работает Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка — общественный орган, действующий как на федеральном, так и на региональных уровнях. В Самарской области, например, такой создали более трех лет назад. Он объединил активных мужчин, пропагандирующих ответственное отцовство, сохранение духовных и нравственных ценностей. У председателя Совета Константина Доладова пятеро сыновей. В соцсетях он делится с подписчиками тем, как проводит время с детьми, рассказывает о семейных традициях. Например, каждый год 12 апреля достают пожелтевший номер «Литературной газеты» от 13 апреля 1962 года, где вышла статья о полете Гагарина. Для семьи это память «о гордости, которую испытывала вся страна».
Советы отцов успешно действуют и в Башкирии. Они организуют спортивные турниры и культурные мероприятия, проводят уроки мужества, экологические акции, занимаются патриотическим воспитанием, оказывают помощь детям из интернатов и отцам-одиночкам, направляют гуманитарную помощь в зону СВО, участвуют в разработке и реализации региональных программ, направленных на укрепление института семьи.
Для поощрения отцов в Башкирии в 2020 году учредили медаль «Отцовская доблесть». А в Самарской области лучшим папам с 2007 года вручают знак общественного признания «Во славу отцовства». Среди награжденных — родители кровных и приемных детей, отцы-герои, воспитатели общественных организаций.
А в Ульяновской области еще в 2005 году начали отмечать День отца — задолго до того, как этот праздник был учрежден на всероссийском уровне. Датой выбрали день рождения отца Ленина Ильи Ульянова, которого на родине вождя до сих пор принято ставить в пример в качестве образцового главы семьи. В этот день традиционно проводили семейные фестивали, конкурс «Папа года» и церемонии награждения лучших отцов региона почетными знаками. В 2021 году после учреждения федерального Дня отца региональный упразднили. А вот «Папу года» выбирают до сих пор. Как пояснили в региональном министерстве соцразвития, победители конкурса — это не просто хорошие родители, а мужчины, которые совмещают воспитание детей с общественной работой. Особое внимание уделяют отцам, которые, вернувшись с фронта, активно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи.
В прошлом году победителем конкурса стал слесарь Александр Николаев, отец шестерых детей из Ульяновска. «С началом СВО теме отцовского воспитания уделяется больше внимания. Роль отца растет. У меня растут сыновья, занимаюсь с ними спортом, рассказываю о военной службе. У меня самого отец военный. И мои дети знают, что быть сыном России — это достойно». Александр старается быть во всем примером для своих детей. Сейчас готовится к участию в полумарафоне в Казани, который пройдет 2 мая.