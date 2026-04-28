В России набирает обороты деятельность по повышению роли отца в воспитании детей

А в Ульяновской области еще в 2005 году начали отмечать День отца — задолго до того, как этот праздник был учрежден на всероссийском уровне. Датой выбрали день рождения отца Ленина Ильи Ульянова, которого на родине вождя до сих пор принято ставить в пример в качестве образцового главы семьи. В этот день традиционно проводили семейные фестивали, конкурс «Папа года» и церемонии награждения лучших отцов региона почетными знаками. В 2021 году после учреждения федерального Дня отца региональный упразднили. А вот «Папу года» выбирают до сих пор. Как пояснили в региональном министерстве соцразвития, победители конкурса — это не просто хорошие родители, а мужчины, которые совмещают воспитание детей с общественной работой. Особое внимание уделяют отцам, которые, вернувшись с фронта, активно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи.