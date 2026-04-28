Экспертиза одобрила проект гостиницы на месте сгоревшего дома в Светлогорске

Положительное заключение получено 28 апреля.

Проект строительства гостиницы апартаментного типа на ул. Мичурина, 1 в Светлогорске прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовили ООО «Стандартпроект», ООО «Пожарный эксперт» и индивидуальный предприниматель Александр Шерстюк (Калининград). Указанный застройщик — Андрей Таймолкин. Положительное заключение получено 28 апреля 2026 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Градсовет одобрил проект двухзвёздочной гостиницы на пересечении улиц Мичурина и Новой в Светлогорске в январе 2026 года. На тот момент на участке, который планируется застроить, находились руины сгоревшего дома довоенной постройки.

На первом этаже новой гостиницы предусмотрены помещения под мини-магазин, салон красоты, аптеку, кафе и ресторан. В подвале планируется обустроить кухню, холодильники, прачечную, помещения для персонала и т.д. Второй, третий, четвертый и пятый этажи полностью отведены под номерной фонд.

