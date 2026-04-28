В Воронеже отменили салют на День Победы

В этом году начальная стоимость запуска фейерверка 9 Мая снизилась по сравнению с 2025-м в 2,5 раза: с 5 до 2 млн руб. Согласно порталу госзакупок, на участие в торгах поступила только заявка московского ООО «Пиро-Юнион» Дмитрия Держицкого и Сергея Лобанова. С ним же и решили заключить договор по цене 1,98 млн руб., однако этого так и не произошло. В прошлом году эта же компания запустила в Воронеже салют на День Победы за 3,6 млн руб.