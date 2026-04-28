«Без Лео наш дом опустел»: в Калининграде породистого кота украли прямо под камерой видеонаблюдения (фото)

В Калининграде кота-бенгала по кличке Лео средь бела дня похитили двое прохожих, когда он случайно вышел за калитку. По иронии судьбы, инцидент полностью попал на камеры видеонаблюдения, но найти кота пока так и не удалось. Об этом рассказала «Клопс» хозяйка животного Наталья.
Вот уже месяц семья горюет без своего любимца. В тот день, 29 марта, Наталья была дома с детьми и даже не сразу обратила внимание, что Лео вышел на улицу. Он сам умел открывать входную дверь и свободно гулял по двору. Но в этот раз обнаружить его на привычном месте не удалось.
Только проверив камеры видеонаблюдения, семья поняла, что случилось. Свободолюбивый питомец пролез на улицу через щель под калиткой. Какое-то время он мирно сидел там. А потом мимо него по улице Флоренского прошли двое…
Высокий мужчина в кепке и девушка в спортивном костюме остановились и какое-то время провели, наблюдая за калиткой. Потом мужчина приблизился к забору и нагнулся. А когда он вернулся к своей спутнице, у него на руках извивался ошарашенный кот.
Наталье удалось отследить по камерам соседей, куда двинулись похитители. Но на повороте к ближайшему СНТ их след оборвался.
«Мы очень надеялись, что Лео вернут, — говорит женщина. — У него есть ошейник с гравировкой, там его кличка, наш адрес и телефон. А Лео очень вольный кот, он, если хочет на улицу, может очень громко орать. Сначала думали, они просто не выдержат. Но нет. Наш дом опустел…».
Самостоятельные поиски никакого результата не дали. Если и огласка не поможет, хозяева животного намерены обратиться в полицию. Сразу этого не делали, потому что коты этой породы стоят немало — подобная кража для виновника обернётся серьёзными проблемами с законом.
«Мне ещё хочется дать им шанс, — говорит Наталья. — Но для нас это не просто “пропажа имущества”, это огромная личная трагедия. Дочка моя в глубоком отчаянии. Даже наш пёс, лучший друг Лео, после его исчезновения почти две недели отказывался от еды. Животные всё чувствуют…».
Лео жил в семье уже 6 лет. По повадкам, рассказывает Наталья, он больше похож на преданную собачку: всегда там, где его люди, обожает спать в кроватях с детьми и сопровождать их во всех делах. Лео — настоящий охотник, часто гулял и потом приносил хозяевам трофеи, хвастаясь своей ловкостью.
«Он необычайно добрый, ласковый и контактный котик — именно это его и подвело», — вздыхает Наталья.
Если вы узнали Лео или его похитителей по фото, увидели у кого-то похожего кота или встречали объявления о его продаже, позвоните Наталье: +7 (911) 463−66−67.