Нижегородских медиков в преддверии Дня Победы наградили медалями за помощь бойцам СВО

Сотрудникам медицинских организаций Нижегородской области 28 апреля вручили награды Центрального комитета Профсоюза работников здравоохранения России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Девять специалистов удостоены медалей «За помощь фронту». Среди них — водители скорой помощи, медсестры, лаборанты и другие специалисты отрасли здравоохранения. Еще два доктора — врач-офтальмолог Городской клинической больницы № 13 Нижнего Новгорода Пётр Никифоров и заведующий отделением хирургии сосудов НИИ-СККБ им. Академика Б. А. Королева Сергей Наумов — получили медали «За самоотверженность и профессионализм».

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, торжественная церемония состоялась на площадке нижегородского Музея истории СВО и подвигов её участников. Мероприятие прошло в преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии награждения приняли участие директор Центра медицинской инспекции Леонид Федянцев, начальник поликлиники № 2 Федеральной таможенной службы в Нижнем Новгороде, подполковник медицинской службы запаса, кавалер ордена Мужества и медали Александра Суворова Вадим Рыжаков, а также председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов.

«Нижегородские медики в очередной раз доказали: верность профессии и любовь к Отечеству — это то, что приближает нашу общую победу. Ваш труд и забота — прямой вклад в безопасность нашей Родины. Пусть эти медали станут символом вашей человечности, патриотизма и преданности выбранному служению!» — сказал Леонид Федянцев.

По словам Василия Приказнова, все награждённые трудятся в ведущих больницах Нижегородской области, а также на научно-промышленном предприятии «Микроген ИмБио».

«Почётные награды Центрального комитета Профсоюза сегодня вручены тем, кто оказывал медицинскую помощь в ДНР и ЛНР, спасал жизни на передовой и организовывали сбор гуманитарной помощи для наших бойцов», — сообщил он.

Главный врач Городской клинической больницы № 29 Нижнего Новгорода, Герой Труда РФ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юлия Гаревская подчеркнула, что нижегородским медикам не привыкать быть на «передовой» и рисковать жизнью.

«Так было во время пандемии коронавируса, и еще более ярко самоотверженность и профессионализм многих коллег проявились во время СВО. Специалисты продемонстрировали и продолжают демонстрировать невероятную смелость и преданность своему делу, спасая жизни людей в условиях смертельного риска. А другие становятся организаторами масштабной гуманитарной помощи. Это яркий и вдохновляющий пример того, как чувство долга и милосердие объединяют людей в сложные времена», — подчеркнула Юлия Гаревская.