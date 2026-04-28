В Волгограде маршрутку 31к пустили через ЖК «Колизей»

В Волгограде власти оперативно отреагировали на жалобы жителей Кировского района. После того, как перевозчик отказался от обслуживания маршрута 6а, просто не выйдя на линию, люди стали жаловаться на невозможность уехать из ЖК «Колизей». Теперь туда будет заезжать маршрутка № 31к, для которой изменили схему движения.