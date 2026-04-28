В Волгограде маршрутку 31к пустили через ЖК «Колизей»

В Волгограде власти оперативно отреагировали на жалобы жителей Кировского района. После того, как перевозчик отказался от обслуживания маршрута 6а, просто не выйдя на линию, люди стали жаловаться на невозможность уехать из ЖК «Колизей». Теперь туда будет заезжать маршрутка № 31к, для которой изменили схему движения.
Как сообщили в мэрии, маршрут № 31к «Дачи “Энергетик” — ТРЦ “Акварель” будет делать небольшой крюк, заезжая в ЖК “Колизей”.
— Теперь при движении со стороны Советского района автобус поднимается по ул. Санаторной до дома № 29 на ул. 70-летия Победы, там разворачивается, спускается по ул. Санаторной до ул. Пожарского и далее следует по привычному маршруту в сторону СНТ «Энергетик», — рассказали власти про новую схему движения 31к.
Напомним, мэрия объявила конкурс и ищет перевозчика на маршрут № 6а «Санаторный — ТРЦ “Акварель” — Авиагородок». Отказавшийся от перевозок предприниматель заявил об убыточности этого бизнеса.