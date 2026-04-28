Из Москвы в Крым запустили ускоренный поезд

Во вторник, 28 апреля, ускоренный поезд «Таврия» отправился в первый рейс из Москвы в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».
Поезд отправился с Казанского вокзала в 14.40. Первую остановку на Крымском полуострове состав сделает ровно сутки после отправления. Это произойдет в Керчи.
«Время в пути до Симферополя составит 29 часов 40 минут», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это на 5 часов 19 минут меньше, чем было ранее. Глава компании-перевозчика Александр Ганов сообщил, что обратно поезд будет прибывать на восемь часов быстрее. В связи с ускорением спрос на билеты вырос.
«На всю глубину продаж (90 дней) его загрузка уже 75%, что выше, чем у остальных наших поездов», — добавил Ганов.