Из Москвы в Крым запустили ускоренный поезд

Ускоренный поезд «Таврия» отправился в первый рейс из Москвы в Крым 28 апреля.

Источник: «Гранд Сервис Экспресс»

Во вторник, 28 апреля, ускоренный поезд «Таврия» отправился в первый рейс из Москвы в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд отправился с Казанского вокзала в 14.40. Первую остановку на Крымском полуострове состав сделает ровно сутки после отправления. Это произойдет в Керчи.

«Время в пути до Симферополя составит 29 часов 40 минут», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это на 5 часов 19 минут меньше, чем было ранее. Глава компании-перевозчика Александр Ганов сообщил, что обратно поезд будет прибывать на восемь часов быстрее. В связи с ускорением спрос на билеты вырос.

«На всю глубину продаж (90 дней) его загрузка уже 75%, что выше, чем у остальных наших поездов», — добавил Ганов.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше