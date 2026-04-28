В Перми введут дополнительную меру поддержки для участников СВО

На пленарном заседании Пермской гордумы депутаты поддержали введение дополнительной меры поддержки для участников СВО и членов их семей. Ее предоставление носит заявительный характер.
Новая мера поддержки касается освобождения от уплаты за наем жилья в муниципальном жилищном фонде. Решение предусматривает предоставление участникам СВО, членам их семей, проживающим в муниципальном жилищном фонде, полное освобождение от внесения платы.
Предоставление дополнительной меры поддержки планируют ввести с 1 июня 2026 года.
Также стало известно о предоставлении участникам СВО возможности посещать учреждения культуры региона на льготной основе без подтверждающих статус документов. Они смогут подтвердить его при предъявлении QR-кода в приложении «Госуслуги».