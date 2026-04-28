Нижегородцы смогут увидеть работы великих импрессионистов

В Нижнем Новгороде открылась выставка «Вокруг импрессионизма». Она будет проходить в Арсенале с 28 апреля по 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Нижегородцы впервые смогут познакомиться с картинами известных западных художников в таком объеме. Среди них — работы Поля Сезанна и Поля Гогена, Эдуарда Мане и Клода Моне, Огюста Родена и Эмиля Антуана Бурделя. Всего — 30 образцов живописи и скульптуры.
Также к выставке булут приурочены концерт, экскурсии, лекции и тематические занятия для всех возрастов. Так, 29 апреля в 19:00 состоится лекция культуролога Риммы Газе «Импрессионизм: как впечатление превратить в искусство».