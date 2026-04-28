Екатеринбургский зоопарк вошел в число лауреатов премии

Всероссийская премия «Парки России» состоялась в Москве. Эксперты оценивали достижения участников за 2025 год и начало 2026 года. Екатеринбургский зоопарк стал лауреатом в спецноминации «Зоопарк» в категории «Парк года». Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.
Эксперты оценивали общее состояние территории. Также отслеживали, как создаются новые объекты. Анализировали общую посещаемость, информационную открытость.
— Мы выражаем огромную благодарность жюри за высокую оценку. Эта награда подтверждает верность выбранного курса в Екатеринбургском зоопарке, — сказано в сообщении.
Представители рассказали, что продолжат создавать комфортные условия для подопечных и сотрудников зоопарка. В том числе намерены и дальше работать на благо посетителей.
Лауреатами стали Пермский и Пензенский зоопарки. Победителем номинации стал Калининградский зоопарк.